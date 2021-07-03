ولاية منوبة:تسجيل 06 حالات وفاة ، و438 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية منوبة اليوم السبت 06 حالات وفاة جراء فيروس كورونا، اربعة منهم بالمرناقية ومنوبة وطبربة ،وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة.

و رصدت 438 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشيطة الى3512 حالة ، منها 30 حالة تخضع حاليا للايواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلي بطبربة.

كما سجلت الجهة 124 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 15203 حالة من جملة 19288 حالة اصابة منها 579 حالة وفاة، منذ انتشار الجائحة .

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، الى 1047 حالة بمنوبة بعد تسجيلها اليوم 110 اصابة جديدة ، وطبربة (687 حالة)بعد تسجيلها اليوم 122 اصابة جديدة ،والمرناقية ب(529 حالة ) بعد تسجيلها اليوم 56 اصابة جديدة ، ثم معتمدية دوار هيشر ب(370 حالة ) ،والجديدة ب(359 حالة ) ، ووادي الليل ب(345 حالة )والجديدة ب(359 حالة ) ، والبطان ب( 90 حالة)،وبرج العامري ( 85 حالة).