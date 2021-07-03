منوبة :تسجيل نسبة نجاح عامة ب41,49 بالمائة في الدوورة الرئيسية للباكالوريا بالولاية

بلغت نسبة النجاح بالمعاهد العمومية في الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا بولاية منوبة 45ر50 بالمائة ، وذلك بعد نجاح 2004 تلميذا من جملة 4064 مترشحا بالمعاهد العمومية ، بالاضافة الى 62ر4بالمائة في المعاهد الخاصة و94ر2بالمائة من المترشحين الفرديين وفق المعطيات التي اوردتها المندوبية الجهوية للتربية .

وبلغت بذلك النسبة العامة للنجاح بالجهة 49ر41بالمائة ، بما حقق تحسنا ملحوظا مقارنة بنفس الدورة من السنة الدراسية المنقضية التي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 47ر24بالمائة .

وياتي معهد وادي الليل في الصدارة بنسبة بنسبة 22ر66 بالمائة ، يليه معهد الاستقلال بنفس المعتمدية بنسبة نجاح 27ر63بالمائة ،فمعهد دوار هيشر بنسبة 29ر55 بالمائة ، ثم معهد حمود باشا بمنوبة بنسبة 74ر54بالمائة فمعهد ابن ابي الضياف بمنوبة بنسبة نجاح 98ر53بالمائة محتلا المرتبة الخامسة .

كما تصدرت شعبة علوم الاعلامية نسب النجاح حسب الشعب بنسبة 31ر54 بالمائة، ثم شعبة الرياضيات بنسبة 30ر54بالمائة ، فشعبة العلوم التقنية بنسبة 86ر50 بالمائة ، فالعلوم التجريبية بنسبة 93ر48بالمائة ، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 47ر34بالمائة، واخيرا شعبة الاداب 96ر21بالمائة .

في جانب اخر ، اكدت مصالح المندوبية تسجيل 7 اصابات بين صفوف المترشحين بفيروس كورونا ، كما رصدت بمراكز الامتحانات 15 حالة غش .