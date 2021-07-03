تونس تتحصل على هبة بـ25 ألف تحاليل سريعة و30 الف كواشف تستخدم في تحاليل “بي سي ار”

تحصلت تونس، اليوم السبت، على هبة من المعدات الطبية تتمثل في 25 ألف تحاليل سريعة و 30 ألف من الكواشف المستعملة في التحاليل المخبرية “بي سي ار”، وفق ما أفاد به مدير عام الهياكل العمومية بوزارة الصحة، ناصر السمراني.

وأضاف السمراني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن التجهيزات سيتم توزيعها على المستشفيات العمومية وخاصة المؤسسات الصحية في المناطق الموبوءة.

وأشار الى أن الهبة، تاتي بدعم من ألمانيا وجمهورية كوريا الجنوبية لتعزيز جهود تونس في مجابهة جائحة كورونا وقد تم تأمين نقل هذه المعدات الطبية من طرف برنامج الغذاء العالمي بالتنسيق مع المركز الافريقي لمكافحة الامراض والوقاية منها.

ولفت الى أن مخزون الوزارة من التحاليل السريعة يبلغ حاليا 200 ألف تحليل وسيتم إضافة الكميات المقدمة في شكل هبة الى هذا المخزون.

وبيّن أن توزيع هذه المعدات الطبية المستعملة في اختبارات تقصي حول كوفيد19 يتم استنادا للاستراتيجية الوطنية للتقصي حول فيروس كورونا ، مشيرا الى ان محاورها تتغير حسب انتشار الفيروس ودرجة تفشيه في مختلف جهات ومناطق البلاد.

يذكر أن وزير الصحة، فوزي مهدي، كان قد تنقل لمعاينة وصول الشحنة من المعدات الطبية.