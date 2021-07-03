كورونا : 114 حالة وفاة و5882 إصابة جديدة

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تسجيل 82 وفاة و6184 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/07/03 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أفادت وزارة الصحة، أنه تم بتاريخ 2 جويلية 2021، تسجيل 82 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، 15 الفا و261 وفاة.

كما أعلنت الوزارة في بلاغ لها مساء السبت، حول الوضع الوبائي اليومي في البلاد، عن حصيلة مرتفعة في عدد الإصابات بتسجيل6184 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك إثر إجراء 17 ألفا و647 تحليلا مخبريا.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 360 ألفا و645 شخصا، بعد تعافي 2140 شخصا، وفق تلك الاحصائيات.

وأعلنت الوزارة أن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية بلغت 35 فاصل 04 بالمائة.

وبلغ العدد الجملي للمرضى المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة يوم 2 جويلية، 3401 مريضا، ويتم التكفل حاليا ب 605 حالات في أقسام العناية المركزة بالقطاعين والعمومي والخاص، في حين يخضع 139 مريضا للتنفس الاصطناعي.

وحسب جدول إحصائي مرافق للبلاغ، سجلت أعلى نسب التحاليل الإيجابية، في ولايات سليانة (57 فاصل 1 بالمائة) تليها القيروان (47 فاصل 4 بالمائة) فتطاوين (46 فاصل9 بالمائة).

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