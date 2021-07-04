باجة: أعلى حصيلة وفيات منذ بداية الجائحة بعد تسجيل وفاة 11 شخصا يوم السبت

سجلت أمس السبت بولاية باجة، أعلى حصيلة للوفيات بفيروس “كورونا” المستجد خلال 24 ساعة، منذ بداية الجائحة، حيث توفي 11 شخصا، 8 منهم بالمستشفى الجهوي بباجة و2 بالمستشفى المحلي بتبرسق و1 بالمستشفى المحلي بعمدون، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس بالجهة، إلى 316 شخصا.

ووصلت نسبة إشغال الأسرة بمرضى كوفيد ـ19 إلى 122 بالمائة، منها 140 بالمائة بالمستشفيات المحلية، بتواصل إقامة 157 شخصا بها، منهم 105 بالمستشفي الجهوى بباجة.

وسجلت أمس السبت 156 إصابة جديدة ب”كورونا” بالجهة، منهم 112 بمدينة باجة وضواحيها، لتصل جملة الحالات الإيجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي بباجة، إلى 11278حالة، من جملة 27131 تحليلا تم اجراؤها.

وقد انخفضت نسبة الشفاء لتعادل 76,41، بالمائة حيث سجل تعافي 8618 شخصا من الفيروس بالجهة، حسب إحصائيات تحصلت عليها “وات” من الإدارة الجهوية للصحة بباجة.