الخطوط التونسية: الرحلة المتجهة الى الجزائر العاصمة غدا الاثنين ستهبط بمطار قسنطينة

افادت الخطوط التونسية ان رحلتها عدد 374 المتجهة الى الجزائر، غدا الاثنين 5 جويلية 2021، ستهبط بمطار قسنطينة على الساعة 12 و15 دقيقة، توقيت تونس، عوض الجزائر العاصمة.

وأوضحت النّاقلة الجوية الوطنية أنّ رحلة الإيّاب الجزائر – تونس ستحافظ على نفس التوقيت المبرمج غدا الاثنين على الساعة 15 و55 دقيقة (توقيت الجزائر).

وأرجعت الخطوط التونسية في بلاغ نشرته على صفحتها على “فايسبوك”، هذا التغيير الى قرار السلطات الجزائرية بشأن الحجر الصحي للمسافرين وتطبيقا للاجراءات الصحية الناجمة عنه.

وبينت الخطوط التونسية انه بامكان الراغبين في الحصول على معطيات اضافية الاتصال بمركز النداء على الرقم التالي من تونس: 77 77 10 81 ومن الخارج على الرقمين التاليين: 700 103 70 (216 +) / 300 101 70 (216 +)

كما يمكن الاتصال عبر البريد الالكتروني على العنوان التالي: callcenter@tunisair.com.tn