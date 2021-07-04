منوبة :تسجيل 08 حالات وفاة ، و204 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية منوبة اليوم الاحد ، 08 حالات وفاة جراء فيروس كورونا، بدوار هيشر والمرناقية ثلاثة منهم توفوا بمنازلهم ،وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة.

ورصدت 204 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشيطة الى3626 حالة ، منهم 30 حالة تخضع حاليا للايواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلي بطبربة.

و سجلت الجهة ايضا ،84 حالة شفاء ليرتفع عددها الجملي الى 15287 حالة من جملة 19492 حالة اصابة منها 587 حالة وفاة، منذ انتشار الجائحة .

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة ب( 1148 حالة) بعد تسجيلها اليوم 127 اصابة جديدة ، و وطبربة (662 حالة) ،والمرناقية ب(523 حالة ) ، ثم وادي الليل ب(385 حالة )،و معتمدية دوار هيشر ب(383 حالة ) ، والجديدة ب(349 حالة ) ، والبطان ب( 90 حالة)،وبرج العامري ( 86 حالة).

وتشهد مؤشرات الاصابة بولاية منوبة تصاعدا مطردا ، حيث صنفت من قبل وزارة الصحة ثاني اعلى مؤشر اصابة على كل 100 الف ساكن، على مستوى الوطني بعد ولاية سليانة، بتسجيلها مؤشر اصابة ب801 اصابة في الفترة الفاصلة بين 17 و30 جوان الفارط .

و سجلت منذ الاثنين 28 جوان الجاري، اي طيلة اسبوع 48 حالة وفاة جديدة وتم رصد 1469 حالة جديدة منها حالتي اصابة بالسلالة الهندية فضلا عن 962 حالة شفاء جديدة.

وقد تصاعدت اصوات الاستغاثة عبر صفحات التواصل الاجتماعي دعمتها مطالب اعضاء مجلس النواب والاتحاد الجهوي للشغل وغيرها من المنظمات والجمعيات لانقاذ متساكني الجهة، بتركيز مستشفى ميداني في اقرب الاجال واسعاف الارواح البشرية وخاصة بمعتمدية طبربة التي تشهد اقبالا كبيرا على الاكسجين بالمستشفى المحلي الذي تجاوز طاقة استيعابه من 10 اسرة الى اكثر من 45 سريرا حاليا وخصصت جل اقسامه لايواء مرضى الكورونا.