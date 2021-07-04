نابل: تسجيل 17 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال ال48 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل خلال ال48 ساعة الأخيرة 17 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 8 حالات بتاريخ اليوم الأحد، ليبلغ مجموع الوفيات 860 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح ل (وات).

وأفاد المصدر ذاته، بأن التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول فيروس كورونا والبالغ عددها 560 تحليلا أسفرت عن تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب31 بالمائة، مضيفا أن مجموع الحالات النشيطة ارتفع ليبلغ 4154 حالة.

وبين السليمي، ان عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بلغ 186 حالة، مشيرا إلى أن نسبة استغلال أسرة الإنعاش بلغت 120 بالمائة بالقطاع العام و93 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين 85 بالمائة بالقطاع العام و118 بالمائة بالقطاع الخاص.

وأشار في السياق ذاته، الى ان عدد الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بلغ 28356 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي 23342 حالة.

وتوزع الوفيات الأخيرة المسجلة كالتالي: 5 حالات بمعتمدية الحمامات و 3 حالات بمعتمدية سليمان و حالتين بمعتمدية قربة وحالة بكل من معتمديات نابل ودار شعبان الفهري وحمام الغزاز ومنزل تميم وقرمبالية وبني خيار ومنزل بوزلفة، وتتراوح أعمارهم بين 52 و93 سنة.