المنستير: منع التنقل من ولاية سوسة إلى ولاية المنستير والعكس

أعلن اليوم والي المنستير أكرم السبري ووالية سوسة رجاء الطرابلسي ، عن “منع التنقل من ولاية سوسة إلى ولاية المنستير ومن ولاية المنستير إلى ولاية سوسة خلال فترة الحجر الصحي الممتدة من 4 إلى 11 جولية الجاري” وذلك في بلاغ مشترك تحصلت (وات ) على نسخة منه.

وكان والي المنستير أعلن في قرار له مؤرخ في 30 جوان 2021 فرض الحجر الصحي الموجه بكامل ولاية المنستير خلال الفترة 1-15 جويلية 2021 علاوة على أنّه أعلن قبل ذلك التمديد في حظر الجولان بالجهة من الساعة الثامنة مساء إلأى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي في الفترة 1-15 جويلية 2021.

وكانت والية سوسة أعلنت عن فرض الحجر الصحي الشامل بكامل ولاية سوسة خلال الفترة 4-11 جويلية 2021.