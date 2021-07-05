وزارة الصحة: تسجيل 105 حالات وفاة و3530 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ أمس الأحد 4 جويلية، 105 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا “كوفيدـ19″، ليبلغ العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، 15 ألفا و482 حالة.

وأفادت الوزارة في بلاغ أصدرته، مساء اليوم الإثنين، حول الوضع الوبائي اليومي بالبلاد، بأنه تم تسجيل 3 آلاف و530 إصابة جديدة بالفيروس، إثر إجراء 11 ألفا و221 تحليلا مخبريا يوم أمس الأحد.

في المقابل، سجلت الوزارة يوم أمس تعافي ألفين و302 شخصا من الفيروس. وبذلك بلغ العدد الجملي للمتعافين منذ ظهور الوباء 364 ألفا و538 شخصا، إلى حدود يوم أمس.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا “كوفيد 19″، وفق ذات الإحصائيات، 31,46 %.

وحسب الإحصائيات نفسها، ما تزال ولاية تونس في المرتبة الأولى من حيث تسجيل أكبر عدد من الوفيات بـ21 حالة، تلتها كل من ولاية منوبة ونابل بـ12 حالة لكل منهما، ثم ولاية القيروان بـ10 حالات وفاة، في حين سجلت أعلى نسب التحاليل الإيجابية اليومية، في ولاية القصرين 60 % ثم ولاية سوسة 52.1 % ثم ولاية قبلي 47.2 فولاية منوبة 46.4 %.