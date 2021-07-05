وفاة مسافرة قبل موعد مغادرة باخرة قرطاج ميناء جرجيس بساعة ونصف

غادرت، في حدود الخامسة من مساء اليوم الاثنين، باخرة قرطاج الميناء التجاري بجرجيس في اتجاه مرسيليا وعلى متنها 30 سيارة، بعد أن أرست صباح نفس اليوم مُقلّة ثاني رحلة للمسافرين من أبناء تونس المقيمين بالخارج في هذا الموسم.

وقبل المغادرة بنحو ساعة ونصف، توفّيت سيّدة فرنسية مقيمة بمدينة جرجيس من مواليد سنة 1958 كانت في وضعية صحية صعبة رفقة زوجها الذي لم يتم السماح له بنقلها جوا نحو فرنسا، فاضطر إلى العودة بها بحرا لتغادر الحياة قبل ذلك، وفق ما ذكره مدير الميناء التجاري بجرجيس، رسلان المحمودي، لـ(وات).

يذكر أن الرّحلة الصباحية التي قدمت من ميناء مرسيليا، تبيّن أن أحد أفراد طاقمها يحمل فيروس “كورونا” بعد إخضاع تحليل سريع على كل المسافرين البالغ عددهم 2240 مسافرا.