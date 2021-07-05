الصحة الفرنسية تحذر من موجة رابعة لكورونا..

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

قفصة : وفاة شخصين آخرين بسبب كورونا ورصد 68 إصابة جديدة حلال أل 24 ساعة الأخيرة

نجحت منذ يومين في الباكالوريا … وفاة فتاة ال 18 سنة بعد اصابتها بكورونا

المهدية: تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 13 مصابا

2021/07/05 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أحصت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الاثنين، 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 13 مصابا، وفقا لما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية لـ219 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، إلى 25 ببومرداس و18 بالسواسي و14 بالشابة و10 بالمهدية و7 بالجم إلى جانب 6 إصابات بملولش و4 بقصور الساف و3 بسيدي علوان وإصابتين (02) بشربان.

وتماثل، في المقابل، 13 مصابا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين، منذ بداية الجائحة، إلى 13440 من أصل 15777 إصابة سجلتها الجهة، منها 424 حالة وفاة و1913 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 988 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 57060، من بينهم 18988 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

وأعلنت الإدارة الجهوية للصحة، في بيان نشرته اليوم، أنه سيجري فتح مركز تلقيح بمعتمدية السواسي يوم الأربعاء 7 جويلية الجاري وآخر بمعتمدية شربان يوم 10 من نفس الشهر.

وأكدت، في هذا الإطار، أن المواطنين المستهدفين بالتلقيح، في هذه المرحلة، هم من فاقت أعمارهم 60 سنة أو الذين تجاوز سنهم 40 سنة، مع الاستظهار بما يؤكد إصابتهم بأحد الأمراض المزمنة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn