المهدية: تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 13 مصابا

أحصت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الاثنين، 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 13 مصابا، وفقا لما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية لـ219 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، إلى 25 ببومرداس و18 بالسواسي و14 بالشابة و10 بالمهدية و7 بالجم إلى جانب 6 إصابات بملولش و4 بقصور الساف و3 بسيدي علوان وإصابتين (02) بشربان.

وتماثل، في المقابل، 13 مصابا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين، منذ بداية الجائحة، إلى 13440 من أصل 15777 إصابة سجلتها الجهة، منها 424 حالة وفاة و1913 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 988 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 57060، من بينهم 18988 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

وأعلنت الإدارة الجهوية للصحة، في بيان نشرته اليوم، أنه سيجري فتح مركز تلقيح بمعتمدية السواسي يوم الأربعاء 7 جويلية الجاري وآخر بمعتمدية شربان يوم 10 من نفس الشهر.

وأكدت، في هذا الإطار، أن المواطنين المستهدفين بالتلقيح، في هذه المرحلة، هم من فاقت أعمارهم 60 سنة أو الذين تجاوز سنهم 40 سنة، مع الاستظهار بما يؤكد إصابتهم بأحد الأمراض المزمنة.