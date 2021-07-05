الخطوط التونسية:ضرورة إستظهار المسافرين إلى المغرب بتحليل لم يمض عليه 48 ساعة

أعلنت الخطوط التونسية،الإثنين، أنّه يتعيّن على المسافرين إلى المغرب الإستظهار بنتيجة تحليل مخبري سلبية لكوفيد_19 “بي سي آر”، لم يمض على القيام به 48 ساعة قبل الدخول إلى الأراضي المغربية، وذلك في إطار حزمة الإجراءات، التّي أقرّتها مؤخرا الحكومة المغربية.

وينطبق الإجراء، أيضا، وفق بلاغ صادر عن الناقلة الوطنية، على المسافرين الحاملين لشهادة تلقيح، ليتم اعفاؤهم من الحجر الصحّي.

ويتعين على المسافرين، الذّين لم يقوموا بالتلقيح ضد الفيروس التاجي أو من لم يتلقوا الجرعة الثانية من التلقيح، الخضوع إلى الحجر الصحي لمدّة 10 أيام بأحد الفنادق المعنية، وإجراء اختبار كوفيد-19 في اليوم التاسع.