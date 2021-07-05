والي القصرين: سيتم إستعمال القوة العامة واللجوء إلى وحدات الجيش الوطني لفرض تراتيب الحجر الصحي الشامل

أكد والي القصرين، عادل المبروك، مساء اليوم الإثنين، أنه “سيتم إستعمال القوة العامة، واللجوء إلى وحدات الجيش الوطني لفرض تراتيب الحجر الصحي الشامل”، الذي أقرته اليوم الإثنين ، اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بكافة معتمديات الولاية، بسبب تأزم الوضع الوبائي في كل من معتمديات سبيبة وجدليان وحاسي الفريد، بعد تجاوز معدل انتشار عدوى بهم ال400 إصابة على كل مائة ألف ساكن، إلى جانب تواصل المنحى التصاعدي للوباء في القصرين الكبرى (تضم كلا من معتمديات القصرين الشمالية والقصرين الجنوبية والزهور)، عبر تسجيل 657 إصابة لكل مائة ألف ساكن خلال ال14 يوما الفارطة.

وأوضح الوالي في تصريح إعلامي، أنه تم التنسيق مع المصالح الأمنية من شرطة وحرس، إضافة الى وحدات الجيش الوطني، لفرض إجراء الحجر الصحي الشامل في كافة المعتمديات والتصدي للمخالفين، في سبيل كسر حلقات العدوى، والحد من المنحى التصاعدي للفيروس.

ولفت، في سياق متصل، إلى أن فرض الحجر الصحي الشامل بكامل معتمديات الولاية جاء كإجراء استباقي لاحتواء الوضع الوبائي والسيطرة عليه قبل تأزمه أكثر.

يذكر أن اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بولاية القصرين، قررت ظهر اليوم الإثنين، فرض الحجر الصحي الشامل بكامل ولاية القصرين بداية من مساء اليوم الإثنين إلى غاية يوم الأحد 11 جويلية 2021 بدخول الغاية.

ويستثنى من هذه الإجراءات، المؤسسات التربوية وكل المصالح والإدارات والهياكل المعنية بسير الإمتحانات الوطنية وإنهاء السنة الدراسية، مع الحرص على توفير الظروف الملائمة لتنقلات التلاميذ والإطار التربوي والإطار الصحي والمعنيين بحملات التلاقيح والحالات الاستعجالية، إضافة الى القطاعات والأشخاص المعنيين بمواصلة تأمين استمرارية المرافق الحيوية والحياتية والخدمات الأساسية المتعلّقة بالتزويد والتزوّد بالمواد الغذائية والطبية والفلاحية، وفق بلاغ صادر في الغرض.