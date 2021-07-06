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قرعة كاس العرب للاصاغر : المنتخب التونسي ضمن مجموعة العراق وموريتانيا واليمن

2021/07/06 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

وضعت عملية القرعة الخاصة بكاس العرب للاصاغر (تحت 17 عاما) التي جرت بالعاصمة المصرية القاهرة المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات العراق وموريتانيا واليمن.

وضمت المجموعة الاولى منتخبات المغرب وفلسطين والسعودية والكويت والمجموعة الثانية منتخبات الجزائر والإمارات وليبيا وجيبوتي في حين تركبت المجموعة الرابعة من منتخبات مصر والبحرين والصومال ولبنان.

وستقام البطولة بالمغرب من 29 جويلية الجاري الى 15 اوت القادم. وكانت السعودية احرزت النسخة الأولى عام 2011 على ارضها في حين توجت تونس بالنسخة الثانية التي استضافتها عام 2012. اما النسخة الثالثة التي اقيمت في قطر عام 2014 فقد حقق لقبها العراق.

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