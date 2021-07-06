تطاوين: غلق مقر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين 3 ايام بسبب اصابة عدد من الموظفين بفيروس “كورونا”

اغلق الاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين مكاتبه، اليوم الثلاثاء، والى غاية الخميس القادم (طيلة 3 ايام)، بسبب اصابة عدد من موظفيه بفيروس “كورونا”، حسب ما جاء في بيان نشره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي مساء امس الاثنين

وجاء في البيان، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، انه تم خلال الاجتماع تدارس الوضع الصحي بالجهة وما خلفته الجائحة من اثر سلبي نتيجة ارتفاع عدد المصابين

وتمت بالمناسبة دعوة كافة العمال المسرحين والذين لم تتجاوز مدة بطالتهم السنتين والراغبين في الحصول على منحة اجتماعية استخراج المطبوعة الخاصة من صفحة الاتحاد الجهوي للشغل وتعميرها واتمام كل الاجراءات وتسليمها قبل يوم 10 جويلية الجاري، وفق ما ورد بالبيان