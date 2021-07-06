أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن الإبقاء على سفرة واحدة (ذهابا وإيابا) على خطي تونس – باجة وتونس – بنزرت وذلك على النحو التالي:

1- خط تونس – باجة /

– قطار ينطلق من محطة تونس في اتجاه محطة باجة على الساعة 15 و 30 دق.

– قطار ينطلق من محطة باجة في اتجاه محطة تونس على الساعة 06 صباحا.

– الإبقاء على القطار المنطلق من محطة طبربة في اتجاه محطة تونس على الساعة 05 و 30 دق.

2- /خط تونس – بنزرت

-قطار ينطلق من محطة بنزرت في اتجاه محطة تونس على الساعة 05 و 05 دق طيلة أيام ا?سبوع و على الساعة 08 و 10 دق أيام الآحاد و العطل الرسمية.

– قطار ينطلق من محطة تونس في اتجاه محطة بنزرت على الساعة 14 و 50 دق.

و ذكرت الشركة وفق بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، بإجبارية الاستظهار بالتراخيص القانونية للتنقل مع ضرورة الالتزام الكلي بارتداء الكمامات في المحطات و أثناء السفرات حفاظا على سلامة الجميع

وجاء هذا الإجراء ، في إطار تأمين الحد الأدنى من السفرات و ضمان استمرارية المرفق العام على خطي تونس – باجة و تونس – بنزرت