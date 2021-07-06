الإعلان عن تغييرات في تركيبة الكتل النيابية

أعلن طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب عند انطلاق الجلسة العامة اليوم الثلاثاء عن جملة التغييرات الطارئة على الكتل النيابية والتي اطلع عليها مكتب المجلس أمس الاثنين.

وفي هذا الجانب أكد الفتيتي انضمام النائبة منجية بوغانمي الى كتلة حركة النهضة وتعيين لطيفة الحباشي نائبا لرئيس كتلة حركة النهضة خلفا لمختار اللموشي الذي توفى يوم 11 ماي 2021 بسبب فيروس كورونا.

كما أعلن عن استقالة النائب زياد العذاري من كتلة حركة النهضة والنائب جمال بضوافي من كتلة قلب تونس إضافة إلى تعيين النائب نعمان العش رئيسا للكتلة الديمقراطية خلفا للنائب عن التيار الديمقراطي محمد عمّار الذي قدم استقالته من رئاسة الكتلة يوم 22 جوان الماضي.