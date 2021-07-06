القصرين: القبض عل 3 أشخاص بفريانة من أجل الإشتباه في إنضمامهم إلى تنظيم إرهابي

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على 3 أشخاص، من بينهم إمام خمس في أحد المساجد، بصدد التواصل مع عناصر إرهابية في الخارج (تونسيون وأجانب)، قاموا بتمجيد الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفق مصدر أمني بالجهة.

وذكر ذات المصدر في تصريح ل”وات”، أن العملية تمت إثر نصب كمين محكم لهم، مبينا أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين أذنت بالإحتفاظ بهم من أجل الإشتباه في إنضمامهم إلى تنظيم إرهابي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.