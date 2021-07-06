سوسة: 11 حالة وفاة و740 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية سوسة، التي تعيش على وقع حجر صحي شامل، اليوم الثلاثاء، 11 حالة وفاة، و740 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد معالجة 1827 عينة تحليل مخبري.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، إلى 940 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الإصابات المكتشفة 32589 إصابة مؤكدة. ولايزال 5014 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبية، بعد أن بلغ عدد الحالات المتعافية 26635 حالة.

وارتفع كذلك عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة بولاية سوسة، ليبلغ 356 مريضا، منهم 59 مريضا أصيلي ولايات مجاورة، وهم موزعون إلى 262 بأسرة الاكسيجين و71 بأقسام الإنعاش و23 تحت التنفس الاصطناعي.