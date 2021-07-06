رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل يدعو الى مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا بادراج الاطفال ضمنها

دعا رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، الاخصائي في جراحة طب الاطفال، معز الشريف، اليوم الثلاثاء، الى مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وادراج الاطفال ضمنها، خاصة بعد ان ثبت أن السلالة المتحورة الهندية “دلتا” تصيب الأطفال وتتسبب في حالات خطرة لديهم.

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن السلالة الاصلية من فيروس كورونا التي ظهرت في يوهان في الصين في اواخر سنة 2019 تحدث مناعة شبه طبيعية لدى الاطفال وتكون اصابتهم خفيفة مقارنة بالبالغين، غير أنه بظهور السلالات المتحورة تبين انعدام المناعة الطبيعية لدى الاطفال عند التعرض للاصابة بسلالة جديدة.

وأضاف أن الدراسات العلمية أثبتت منذ ظهور السلالات المتحورة وخاصة منها البريطانية “ألفا” والجنوب افريقية، امكانية اصابة الاطفال بها، مؤكدا أن السلالة الهندية تتسبب اكثر من غيرها في حالات خطرة لدى الاطفال خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة على غرار السمنة.

ولفت الى غياب اجراءات الوقاية بمستشفيات الاطفال خاصة مسلك كوفيد 19 خاص بالاطفال المصابين بفيروس، منتقدا عدم فصل الاطفال المرضى الذين يرتادون المستشفيات في قاعات الانتظار عن بقية المرضة وهو ما يتسبب في انتشار العدوى في صفوفهم.

وانتقد معز الشريف كذلك غياب استراتيجية للوقاية من الاصابة بمرض كوفيد 19 في مؤسسات رعاية الطفولة والنوادي التي يمكن ان تكون مصدرا كبيرا للعدوى مع ظهور السلالات المتحورة لاسيما “دلتا” الهندية.

وشدد على ضرورة اتباع اجراءات استباقية للتمكن من وقاية الاطفال من الاصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا وأخذ هذه الفئة بعين الاعتبار ضمن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح وادراجهم ضمن الفئات ذات الاولوية بالتلقيح الى جانب دعم اقسام الانعاش بمستشفيات الاطفال خاصة وانها محدودة بالمستشفيات العمومية.

وطالب بسن اجراءات وقائية تتعلق بالفئات العمرية الاقل سنا ابتداء من الرضع وادراج الاطفال الاقل من 12 سنة ضمن مجانية التحليل المخبري “بي سي ار” للتقصي حول الفيروس بالهياكل الصحية العمومية