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عاجل: منع تنقل العربات باقليم تونس الكبرى نهاية كل أسبوع..

2021/07/06 الأولى, المصدر, مجتمع

قرر ولاة تونس الكبرى، الثلاثاء،  مع منع تنقل العربات بجميع اصنافها بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس، بدايةً من يوم السبت 10 جويلية 2021 على الساعة الخامسة صباحاً إلى غاية يوم الإثنين 12 جويلية 2021 على الساعة الخامسة صباحاً.

وتستثنى من هذا القرار الحالات الصحية الاستعجالية والمواطنين المعنيين بالتلقيح وضرورة العمل، إضافةً إلى الطلبة والأساتذة الجامعيين والإداريين بالجامعات والكليات والإطار التربوي والإدارة والعملة المعنيين بمراكز الامتحانات.

ويقتصر استعمال وسائل النقل العمومي على الفئات المذكورة سلفاً.

كما تقرر العمل على توفير فضاءات مفتوحة كنقاط بيع الأضاحي تستجيب لشروط البروتوكول الصحي بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية مع إخضاع هذه النقاط لمراقبة مستمرة.

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