سليانة: غلق شارع 18 جانفي وسط مدينة سليانة في الإتجاهين ومنع جولان العربات لفرض تطبيق الحجر الصحي الشامل

عمدت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بولاية سليانة، اليوم الإربعاء، إلى غلق شارع 18 جانفي وسط مدينة سليانة في الإتجاهين (أي على مستوى شارع عبد الستار الدريدي ونهج بنزرت) لمنع جولان العربات قصد فرض تطبيق الحجر الصحي الشامل

وقامت الوحدات الامنية بمنع إنتصاب الباعة وغلق محلات بيع الملابس الجاهزة وغيرها من المحلات، بإستثناء محلات بيع المواد الغذائية، وفق ما عاينته صحفية (وات) بالجهة

ودعا أعوان وإطارات الأمن الوطني بسليانة المواطنين للإلتزام بالحجر الصحي الشامل والبروتوكول الصحي بما في ذلك ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتم رفع أكثر من 40 مخالفة لعدم إرتداء الكمامة و12 مخالفة صحي، وحجز عدد من الات الوزن

يذكر أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة قررت يوم الأحد المنقضي التمديد في الحجر الصحي الشامل لمدة أسبوع آخر ليتواصل بذلك للأسبوع الثالث على التوالي