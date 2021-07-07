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صفاقس-كوفيد 19: ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية إلى أكثر من 34 بالمائة

2021/07/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أظهرت الإحصائيات، التي نشرتها الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، اليوم الأربعاء، بخصوص تطور الوضعية الوبائية في الجهة، ارتفاعا ملحوظا في نسبة إيجابية التحاليل الخاصة بتقصي وباء “كورونا” والتي بلغت 34،56 بالمائة بعد ان كانت في الأيام القليلة الماضية في حدود 27 بالمائة.

فقد رصدت الجهة في آخر دفعة تحاليل منجزة والبالغ عددها 1765 تحليلا 610 حالة إيجابية كما سجلت حالتي وفاة مقابل 95 حالة تعاف من الوباء.

وتشير المعطيات الخاصة بالإيواء الطبي للمصابين إلى أنه يقيم حاليا بأقسام الإنعاش 28 مصابا، وبأقسام “الاكسيجين” 171 مصابا، وفي المصحات الخاصة 50 مصابا (بين إنعاش وأكسيجين).

يجدر الذكر أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء، قد بلغ بولاية صفاقس منذ ظهور الجائحة إلى حد الآن1244 وفاة وفاق إجمالي الإصابات المكتشفة عن طريق التحاليل 40 ألف إصابة وإجمالي المتعافين من الوباء 36 الف شخص.

أما بالنسبة لتقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس، فقد فاق عدد الملقحين في الجهة 236 ألف شخص إلى حدود تاريخ أمس الثلاثاء.

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