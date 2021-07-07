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سليانة: تسجيل 7 حالات وفاة 238 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/07/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية سليانة أمس الثلاثاء، 7 حالات وفاة و238 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 10091 حالة مؤكدة، وفق اخر تحيين للوضع الوبائي اوردته الادارة الجهوية للصحة

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 98 اصابة بسليانة المدينة، و32 اصابة ببرقو، واصابتين بمعتمديتي قعفور وبوعرادة و52 اصابة بمكثر و15 اصابة بسيدي بورويس، و25 اصابة بالروحية و12 اصابة بالكريب

وبلغت حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 43 حالة من بينها 8 حالات بالانعاش و74 حالة بالمستشفيات المحلية

يذكر أن عدد الوفيات بلغ منذ بداية الجائحة 315 حالة

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