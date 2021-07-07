سوسة : 14 حالة وفاة و629 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، اليوم الأربعاء، 14 حالة وفاة و629 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي الوفيات بالجهة إلى 954 حالة وفاة، وإلى 33218 إصابة تم احصاؤها منذ مارس 2020، وذلك وفق آخر تحيين للوضع الوبائي صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة.

وسجلت أعلى الإصابات بمعتمدية سوسة الرياض، التي احصت 146 إصابة، تليها القلعة الصغرى ب68 إصابة، والتي تجاوزت فيها نسبة العدوى 1500 لكل 100 ألف ساكن.

ويستفاد من التحيين أن هذه الإصابات تم الكشف عنها إثر التحاليل المخبرية ل1415 عينة، أجريت يوم أمس الثلاثاء، وأن حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة بولاية سوسة ارتفعت اليوم إلى 390 حالة إيواء، منها 64 حالة لمصابين أصيلي ولايات مجاورة، وهم موزعون الى 284 بأسرة الأوكسيجين و82 باقسام الإنعاش و24 تحت التنفس الاصطناعي.