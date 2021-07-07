عاجل: تونس تسجل رقم قياسي جديد في عدد الوفيات والاصابات بالكورونا..134 وفاة وقرابة العشرة آلاف اصابة..

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ أمس الثلاثاء 6 جويلية، 134 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا “كوفيدـ19″، ليبلغ العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، 15 ألفا و735 حالة.

كما سجلت الوزارة، وفق بلاغ أصدرته مساء اليوم الأربعاء، 9 آلاف و823 إصابة جديدة بالفيروس، إثر إجراء 27 ألفا و198 تحليلا مخبريا يوم أمس الثلاثاء، وهو رقم قياسي جديد في عدد الإصابات في يوم واحد.

في المقابل، سجلت الوزارة يوم أمس تعافي 3 آلاف و353 شخصا من الفيروس. وبذلك بلغ العدد الجملي للمتعافين منذ ظهور الوباء 372 ألفا و985 شخصا، إلى حدود يوم أمس.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا “كوفيد 19″، وفق ذات الإحصائيات، 36,12 %.

وحسب الإحصائيات نفسها، عادت ولاية تونس إلى تصدر الترتيب من حيث تسجيل أكبر عدد من الوفيات بـ23 حالة، تلتها كل من ولاية بنزرت بـ15 حالة وفاة ثم ولاية باجة بـ13 حالة وفاة، فولاية نابل بـ10 حالات وفاة، في حين سجلت أعلى نسب التحاليل الإيجابية اليومية، في ولاية تطاوين 52.9 % ثم ولاية سليانة 50.1 % وولاية قفصة 50 % فولاية القصرين 49.9 %.