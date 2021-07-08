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قابس: تدعيم قسم الانعاش بالمستشفى الجامعي بوحدة نظام للموجات فوق الصوتية

2021/07/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سلمت مؤسسة “هادي بوشماوي الخيرية”، يوم أمس الاربعاء، قسم الانعاش بالمستشفى الجامعي بقابس وبمساهمة من شركة “جنرال الكتريك”، وحدة نظام للموجات فوق الصوتية.

وتتميز هذه الوحدة بتقنيات التصوير فوق الصوتي بما يمكن من الاستكشافات الباطنية بالمعدة والأمعاء والأوعية الدموية وكل ما يتعلق بأمراض الرحم والتوليد والأطفال والمسالك البولية والقلب والأعضاء الرخوة.

وكانت مؤسسة “هادي البوشماوي الخيرية” قد قدمت للمستشفى الجامعي بقابس في الأشهر الماضية في نطاق تعزيز الجهود المبذولة في مجابهة جائحة “كورونا” تجهيزات طبية من بينها 12 وحدة متكاملة للتنفس الاصطناعي ووحدة نظام للموجات فوق الصوتية وسيارة اسعاف.

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