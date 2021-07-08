توزر: تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وزيادة في سرعة انتشار الفيروس

أحصت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، 163 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من ضمن 484 نتيجة تحليل بين تحاليل مخبرية وسريعة، بعد القيام بحملة تقصي في كل من توزر ونفطة أي بنسبة إيجابية قدرها 32 بالمائة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.

ويرتفع بذلك اجمالي الإصابات منذ ظهور الجائحة الى 9008 إصابات من بينها 8420 حالة تعافي و197 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وفق ما أكده ذات المصدر ل(وات)، مشيرا الى ارتفاع حالات الايواء في المستشفيات الى 24 حالة منهم 4 حالات في قسم الإنعاش الطبي، وينقسم العدد المتبقي على أقسام الكوفيد في مستشفيات توزر ونفطة وحزوة ودقاش.

وبين جهته المدير الجهوي للصحة نبيه ثابت في تصريح لوات بأن الوضع الوبائي يتسم هذه الأيام بزيادة في عدد الإصابات، مرجعا ذلك الى الاستهتار وعدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس وخاصة في علاقة بكثرة الحفلات والمناسبات الخاصة التي تشهد تجمعا لعدد كبير من الاشخاص، وذلك رغم الصرامة في تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجه الذي انطلق أمس الأربعاء، وفق قوله.

وأوضح أن بعض المؤشرات تؤكد الزيادة في سرعة انتشار عدوى فيروس “كورونا” في الجهة خلال ال14 يوما الأخيرة، من بينها تسجيل معدل 378 إصابة على كل 100 ألف ساكن بعدما كانت دون 200 إصابة الأسابيع الماضية وكذلك ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية الى أكثر من 32 بالمائة.

وفي مقابل ذلك، تشهد الجهة حسب المدير الجهوي للصحة نسبة وفيات منخفضة حيث سجلت الجهة خلال 14 يوما الأخيرة 06 وفيات وكذلك انخفاضا نسبة المصابين من الفئة العمرية فوق 60 سنة (تمثل 10 بالمائة فقط من مجموع المصابين) ما يعني جدوى وفاعلية التلقيح التي تلقتها هذه الفئة، اضافة الى عدم حمل العديد من المصابين لعلامات أو أعراض المرض.

يذكر ان عدد الاشخاص الذين تلقوا جرعات التطعيم بالجهة ضد فيروس “كورونا” بلغ 12474 شخصا، منهم 4827 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.