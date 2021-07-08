سيدي بوزيد: تسجيل 194 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و3 حالات وفاة مقابل 82 حالة شفاء

تم اليوم الخميس بولاية سيدي بوزيد، تسجيل 194 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و3 حالات وفاة و82 حالة شفاء ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 14386 حالة منها 12486 حالة شفاء و403 حالة وفاة، حسب ما أكده كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي ل(وات).

وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات سيدي بوزيد الغربية (88 إصابة) والمكناسي (29 إصابة) وسوق الجديد (29 إصابة) والرقاب (20 إصابة) والسبالة (10 إصابات) وسيدي بوزيد الشرقية (8 اصابات) وبئر الحفي (4 إصابات) والسعيدة (3 اصابات) وأولاد حفوز (إصابتين) واصابة وحيدة بجلمة.

كما وصل عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية إلى 82 شخصا، منهم 52 بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد و7 مرضى بالمستشفى المحلي ببئر الحفي و7 اخرين بالمستشفى المحلي بالرقاب و4 مرضى بالمستشفى المحلي بسيدي علي بن عون و6 مرضى بمستشفى أولاد حفوز و6 مرضى بمستشفى المكناسي

وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بالولاية منذ ظهور فيروس “كورونا” 51354 تحليلا بعد رفع 446 تحليلا اليوم.