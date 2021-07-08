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فتح باب التسجيل للحصول على نتائج امتحانات شهادتي التعليم الاساسي العام والتقني لسنة 2021

2021/07/08 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس عن فتح باب التسجيل للحصول على نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2021 عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة ابتداء من يوم السبت 10 جويلية الجاري على الساعة العاشرة صباحا

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم، أنه يتعين على المترشح الراغب في الحصول على النتيجة، توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 ووضع كلمةNEUF ثم ترك فراغ ثم إدخال رقم التسجيل في المناظرة المتكون من 6 أرقام طبقا لما ورد في استدعاء المترشح

وحدد سعر الإرسالية بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لـ”اتصالا تونس” و”أوريدو” و”أورنج” بسعر قدره 950 مليم، وفق ذات البلاغ

ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان من بينها القرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة إلى التلاميذ المترشحين إلى امتحان ختم التعليم الأساسي العام

وأكدت وزارة التربية أنه سيقع نشر النتائج على شبكة الأنترنت في نفس يوم الإعلان عن النتائج على موقع www.9web.tn
وكانت الاختبارات الكتابية لشهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني انطلقت من 1 الى 3 جويلية 2021 على ان تعلن النتائج يوم 10 جويلية الجاري

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