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كورونا: عدد الوفيات الجملي يقترب من تخطي حاجز 16 ألف حالة و تسجيل 8315 إصابة جديدة

2021/07/08 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ أمس الأربعاء 7 جويلية، 126 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا “كوفيدـ19″، ليبلغ العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، 15 ألفا و861 حالة.

كما سجلت الوزارة، وفق بلاغ أصدرته مساء اليوم الخميس، 8 آلاف و315 إصابة جديدة بالفيروس، إثر إجراء 23 ألفا و952 تحليلا مخبريا يوم أمس الأربعاء.

في المقابل، سجلت الوزارة يوم أمس تعافي ألفين و771 شخصا من الفيروس. وبذلك بلغ العدد الجملي للمتعافين منذ ظهور الوباء 375 ألفا و756 شخصا، إلى حدود يوم أمس.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا “كوفيد 19″، وفق ذات الإحصائيات، 34,72 %.

وحسب الإحصائيات نفسها، تصدرت ولاية تونس الترتيب من حيث تسجيل أكبر عدد من الوفيات بـ23 حالة، تلتها كل من ولاية سوسة بـ12 حالة، ثم ولاية نابل بـ9 حالات، ثم ولايات القيروان وسيدي بوزيد وتطاوين بـ8 حالات وفاة لكل منها، في حين سجلت أعلى نسب التحاليل الإيجابية اليومية، في ولاية تطاوين 52.9 % ثم ولاية قفصة 52 % ثم ولاية سليانة 50.7 % فولاية القصرين 50.6 %.

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