سعيد يتحادث من نظيره المصري بخصوص ملف سد النهضة تزامنا مع اجتماع لمجلس الأمن حول الملف

مثل ملف سد النهضة، بالتزامن مع انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي للنظر في مشروع قرار تقدمت به تونس، العضو غير الدائم بالمجلس، حول هذا الملف، محور محادثة هاتفية أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس، مع رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي.

كما تطرق الجانبان، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، إلى الروابط الأخوية المتميّزة بين البلدين وإلى عدد من المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وجدّد قيس سعيّد، بحسب نص البلاغ، “التأكيد على موقف تونس الثابت بخصوص مسألة سدّ النهضة، وعلى ضرورة مواصلة المفاوضات المباشرة بين كل الأطراف قصد التوصل إلى حل عادل وشامل وملزم، يحفظ حقوق جميع الدول المعنية، ولا يمس من الأمن القومي لمصر”.

كما مثّلت هذه المحادثة فرصة للرئيسين للإعراب، مجدّدا، عن حرصهما المشترك على مزيد تعزيز علاقات التعاون بين تونس ومصر وتطويرها في شتى المجالات، خدمة للمصلحة العليا للشعبين الشقيقين.