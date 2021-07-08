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المهدية: تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع تعافي 126 مصابا

2021/07/08 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

كشفت التحاليل المخبرية لـ454 عينة بولاية المهدية، صدرت نتائجها الخميس، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل تعافي 126 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 93 بالمهدية و28 بملولش و14 بشربان و13 بالجم و11 بقصور الساف، إلى جانب 9 بالسواسي و5 بالشابة وإصابتين (02) بسيدي علوان وإصابة واحدة بأولاد الشامخ.

وأحصت الجهة، منذ بداية الجائحة، 16251 إصابة من بينها 13690 حالة شفاء و432 حالة وفاة و2129 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 789 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي، ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 59711، منهم 19371 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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