رؤساء اقسام المستشفي الجامعي فرحات حشاد يطلقون نداء استغاثة عاجل بعد تأزم الوضع الصحي وارتفاع معدل الاصابات بالوباء

أطلق أعضاء خلية الكوفيد ورؤساء أقسام المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، اليوم الخميس، نداء استغاثة عاجل على خلفية تأزم الوضع الصحي بالجهة وكثرة حالات الاصابة بفيروس “كورونا” التي عجز المستشفى عن استيعابها.

وأكد رؤساء أقسام المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، في بلاغ تلقت “وات” نسخة منه، ان جميع الأقسام باتت عاجزة عن استيعاب المصابين ولاسيما قسم الاستعجالي واقسام الإنعاش، مشيرين الى ان أسرة الإنعاش بالمستشفى والمقدرة بـ40 سريرا، وأسرة الأكسجين المقدرة بـ120 سريرا، تجاوزت بكثير طاقة استيعابها القصوى.

وطالبوا بالتعجيل بتركيز مستشفى ميداني ينضاف الى مستشفى فرحات حشاد، ومستشفى سهلول، ومستشفيات القلعة الكبرى، والنفيضة، ومساكن، لاستقبال المصابين ومكافحة جائحة “كورونا”.

ونادوا، في ذات البلاغ، بتركيز منظومة صحية جديدة للتكفل بالمصابين داخل منازلهم (كوفيدار)، الى جانب تدعيم الإطارات الطبية وشبه الطبية بموارد بشرية إضافية، وتوفير مزيد من التجهيزات والمستلزمات الطبية.

يشار إلى ان ولاية سوسة سجلت اليوم الخميس 10 وفيات و834 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة بسوسة في تحيينها الأخير، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات بالجهة، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 964 حالة وفاة وإجمالي الإصابات إلى 34 ألفا و 52 إصابة.