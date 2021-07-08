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126 حالة وفاة و8315 إصابة جديدة بكورونا

2021/07/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، حول الوضع الوبائي اليومي، بأنه تم بتاريخ 7 جويلية 2021، تسجيل 126 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 15 ألفا و861 وفاة.
كما تم، وفق المصدر ذاته، تسجيل 8315 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 23952 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 375 ألفا و756 شخصا، بعد تعافي 2771 شخص.
وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 34.72 بالمائة.

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