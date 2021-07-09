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سيدي بوزيد: 31117 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

2021/07/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم أمس الخميس، 31117 شخصا من الجهة، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” رفيق نصيبي (وات).

وأشار نصيبي إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ 12115 شخصا، وعدد حالات الذين تعرضوا الى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 98 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 73451 شخصا حسب آخر تحيين.

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