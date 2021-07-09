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جنوح إحدى عربات القطار المتجه من الدهماني إلى تونس دون تسجيل أضرار بشرية

2021/07/09 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، الجمعة، عن حدوث جنوح كلّي لإحدى عربات القطار المتّجه من محطّة الدّهماني نحو محطّة تونس (قطار متركّب من عربتين) دون تسجيل أيّة أضرار بشريّة، وذلك على الساعة 13 و 55 دقيقة.
وأفادت الشركة الوطنية للسكك للسّكك الحديديّة، في بلاغ لها، أنها شرعت بعد في إجراء الأبحاث اللازمة لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه، مؤكدة أنه سيقع تأمين وصول الحرفاء إلى مختلف وجهاتهم عبر الحافلات بسبب تعطل حركة سير القطارات جزئي على خطّ تونس – القلعة الخصبة.

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