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الصين عازمة على مساعدة تونس على احتواء جائحة كورونا

2021/07/09 أخبار, المصدر, سياسة

اكد السفير الصيني في تونس زانق جياقو عزم بلاده مواصلة دعم تونس ومساعدتها على احتواء جائحة كورونا وتخفيف تبعاتها، وذلك خلال لقائه اليوم الجمعة بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.
وتعيش تونس موجة غير مسبوقة من تفشي عدوى فيروس كورونا خاصة مع انتشار سريع للسلالتين “الفا” و”دلتا”، في الوقت الذي ما زال فيه نسق التلقيح بطيئا وبلغت طاقة استيعاب المؤسسات الاستشفائية الذروة.
من جهته تطرق الجرندي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة إلى دقة الوضع الوبائي الذي تعيشه تونس في هذه المرحلة، لاسيما مع سرعة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن مواجهة هذه الجائحة التي تهدد البشرية جمعاء لن تكون إلا باعتماد مقاربات تقوم على التضامن الدولي والإسراع بتعميم اللقاحات والمستلزمات الطبية على الدول الأكثر تضررا من هذا الوباء.
كما ثمن الدعم الهام الذي قدمته الصين لتونس لمعاضدة المجهود الوطني لمجابهة فيروس كورونا.

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