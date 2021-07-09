سوسة: تواصل معدّلات انتشار العدوى بفيروس “كورونا” وبلوغها 941 إصابة لكل 100 ألف ساكن بكامل الجهة

تواصل المنحى التصاعدي لعدوى الإصابة بفيروس “كورونا” بولاية سوسة، حيث ارتفع، اليوم الجمعة، عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة بالجهة الى 384 حالة، منها 66 حالة من ولايات مجاورة، يتوزّعون إلى 282 بأسرة الاكسيجين، و76 بأقسام الإنعاش، و26 تحت التنفّس الاصطناعي.

وارتفع كذلك عدد الوفيات بالجهة، الى 968 حالة وفاة، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، اليوم الجمعة، إلى جانب ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 34663 إصابة، بعد تسجيل 611 إصابة جديدة.

وأكّد المدير الجهوي للصحة بسوسة، محمد الغضباني، ان الوضع الوبائي بالجهة على غاية من الخطورة، خاصة بعد تسجيل 41 وفاة خلال الـ4 أيام الأخيرة، وتواصل ارتفاع معدلات انشار العدوى، التي بلغت 941 إصابة لكل 100 الف ساكن في كامل الولاية، وتجاوزت في معتمدية القلعة الصغرى معدل 1850 إصابة لكل 100 الف ساكن خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن أعضاء خليّة الكوفيد، ورؤساء أقسام المستشفي الجامعي فرحات حشاد بسوسة، أطلقوا، أمس الخميس، نداء استغاثة بسبب ما اعتبروه “تأزم للوضع الصحي وكثرة حالات الاصابة بفيروس ‘كورونا’ أمام عجز المستشفي عن استيعابهم”.