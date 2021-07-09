سوسة: رفع الحجر الشامل وإعادة إقرار حجر صحي موجه بكافة معتميات الولاية

أعلنت والية سوسة، رجاء الطرابلسي، في بلاغ اصدرته مساء اليوم الجمعة، عن رفع الحجر الصحي الشامل الساري من 4 الى 11 جويلية، وتعويضه بحجر صحي موجه بكافة معتمديات الولاية لمدة 10 أيام بداية من يوم الأحد 11 جويلية إلى غاية يوم الثلاثاء 20 جويلية 2021

وفي هذا الإطار، تقرر حظر الجولان من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا، ومنع التنقل من وإلى ولاية سوسة بداية من يوم 8 جويلية الى غاية يوم 31 من نفس الشهر، مع استثناء بعض الحالات المحدودة، كأنشطة التزويد بالمواد الحيوية ومراعاة التنقل في إطار الاختبارات الوطنية .

كما تقرر رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان بالمقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة الرابعة مساء، ومنع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة وكافة التظاهرات بأنواعها، وذلك إلى جانب غلق قاعات الأفراح وقاعات الرياضة والحمامات العمومية والخاصة.

ومن بين قرارات الحجر الصحي الموجه بولاية سوسة، تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بالفضاءات المفتوحة للعموم، وخاصة منها النزل والمقاهي والمطاعم، وكذلك بالفضاءات والمحلات التجارية وبالمؤسسات الاقتصادية وأماكن العمل.

وبمناسبة عيد الأضحى، قررت والية سوسة منع انتصاب نقاط بيع الأضاحي في الفضاءات المغلقة أو داخل مناطق العمران، وذلك فضلا عن تعليق صلاة الجمعة وكافة الأنشطة الدينية، والاقتصار على إقامة الصلوات الخمس في الفترة الزمنية غير المشمولة بحظر الجولان.

وتأتي هذه القرارات، وفق ذات البلاغ، تبعا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، المنعقدة اليوم الجمعة.