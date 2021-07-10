أحدهما اغتصب ثلاث قصر بطريقة فظيعة: تفاصيل القبض على شقيقين مجرمين..

نجحت الادارة المركزية لشرطة النجدة بتونس بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بالمرسى الغربية، مساء أمس بجهة البحر الأزرق من الاطاحة بشقيقين مصنفين خطيرين جدا، أحدهما محكوم ب50 عاما سجنا من أجل اغتصاب ثلاث فتيات جميعهن قصّر.

وأفادت الأبحاث المجراة أن أعوان شرطة النجدة نجحوا في تحديد مكان تحصن الشقيقين فتولوا مداهمته، فحاول أحدهما التصدي اليهم الا أنهم نجحوا في السيطرة عليهما والقاء القبض عليهما، وتبين أن أحدهما مورط في سلسلة جرائم اغتصاب فتيات قصر بطريقة فظيعة، بالاضافة الى تورطهما في سلسلة من السرقات والبراكاجات وعدة جرائم خطيرة، لتتم احالتهما مباشرة على منطقة الأمن الوطني بالمرسى حيث تم الاحتفاظ بهما الى احالتهما على انظار القضاء وفق ما اوردته موزاييك .