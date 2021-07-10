غلق المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري امام مرضى كوفيد: المديرة الجهوية للصحة تكشف وتوضح..

نفت المديرة الجهوية للصحة رجاء محفوظ مشيرقي في تصريح اليوم لـــ(وات) الاخبار المتداولة على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” بخصوص غلق المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري امام مرضى كوفيد”، مشيرة إلى أن قسم الاستعجال بالمستشفى استقبل ليلة امس 7 مرضى جدد ليصل عدد المتكفّل بهم الى حد هذه الساعة الى 37 شخص وجدوا أسرّة مزوّدة بالاوكسيجين ومبرزة ان هذا القسم كان يعمل ب10 أسرّة وتطوّرت طاقته الى 15 سريرا ثم الى 30 سريرا ليصل الى 37 سريرا اليوم.

وأوضحت ان تزويد المستشفى الجهوي بمكثّفات الاوكسيجين من وزارة الصحة ومن عدد من رجال الأعمال والجمعيات وانتظام التزويد بالاوكسيجين من الشركة المختصة مكّنا من الرفع من طاقة استيعاب قسم الاستعجالي ومن مجابهة الطلبات المتزايدة للاحاطة بمرضى كوفيد، حسب قولها.

وابرزت ان الادارة الجهوية للصحة تعمل على مجابهة تزايد عدد المرضى وعلى الاستجابة لكل الطلبات بايجاد حلول عاجلة من بينها تعزيز المستشفى الجهوي محمد التلاتلي في نابل بأسرّة عزل مزوّدة بالاوكسيجين مخصصة لمرضى كوفيد وعبر تمكين المستشفى المحلي بالحمامات بعدد من مكثّفات الاوكسيجين ليتمكن من توفير أسرّة لاستقبال المصابين بكوفيد خاصة بالنسبة للحالات التي لا تستوجب توجيهها لقسم كوفيد بمستشفى المعموري.

وتابعت ان مستشفى قرنبالية الذي يعرف ضغطا كبيرا باعتبار كبر المنطقة تمكّن من تطوير طاقته من 15 الى 23 سريرا وذلك بعد ان تدخّلت بلدية قرنبالية وعدد من نواب الجهة ورجال الاعمال لتوفير مكثّفات اوكسيجين منوّهة بدور السلط المحلية التي وفّرت حتى وسائل النقل للتزوّد بالاوكسيجين.

وبيّنت بخصوص مستشفى سليمان ان الاطارات الصحية الجهوية تدخّلت لإحداث مسلك كوفيد ولتوفير أسرّة لاستقبال المرضى خاصة بعد ان ساهمت مؤسسة منتصبة بالجهة في توفير 6 مكثّفات اوكسيجين.

واشارت مشيرقي الى ان عمليّة التكفّل بالمصابين بفيروس كوفيد بالمستشفيات الجهوية والمحلية تقوم على ايواء الحالات الاستعجالية الى حين تجاوز مرحلة الخطر مبرزة ان الحالات التي تبلغ مرحلة مستقرة ولا تستدعي الاقامة بالمستشفى يقع تزويدها بالاوكسيجين بمنازلها ومتابعتها الى حين تعافيها.

واضافت ان مستشفى منزل تميم استقبل يوم 6 جويلية احد المرضى من ولاية منوبة في اطار معاضدة جهود كل الجهات الصحية خاصة في ظل توفّر غمكانية لاستقبال مرضى كوفيد وتوفّر الاسرّة المزوّدة بالاوكسيجين.