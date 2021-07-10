سوسة : توقّف عمليات التلقيح بثلاثة مراكز في وقت تشهد فيه الجهة تواصل المنحى التصاعدي لعدوى الإصابة بفيروس كورونا

تفاجأ المشرفون على عمليات التلقيح بمركز التلقيح في حمام سوسة الذي يواصل منذ يوم 8 ماي الماضي تأمين عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في ظروف سلسة بقرار إيقاف عمليات التلقيح بهذا المركز غدا الاحد واقتصار عمليات التلقيح المبرمجة لليوم السبت على 253 جرعة تلقيح متوفّرة فقط ممّا خلق استياء كبيرا في صفوف المواطنين الذين ينتظرون دورهم للانتفاع بالتلقيح سواء للمرة الأولى او لأخذ الجرعة الثانية.

وكانت السلط الجهوية بولاية سوسة سبق ان قرّرت يوم 27 جوان الماضي تدعيم مركز التلقيح بحمام سوسة بإضافة يوم ثالث للتلقيح ليصبح أيام الجمعة والسبت والأحد عوض يومي السبت والأحد واضافة 1500 جرعة تلقيح والترفيع في عدد الملقّحين ليصبح 2000 في اليوم.

وقد تلقت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة مساء امس الجمعة مراسلة من وزارة الصحة تفيد بتوقّف عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في مركز التلقيح بحمام سوسة يوم غد الأحد وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة محمد الغضباني الذي أضاف أنه سيتم أيضا التوقّف عن إعطاء جرعات التلقيح للمواطنين في مركزي التلقيح بالنفيضة ومساكن يوم الاثنين القادم دون أن تقدّم وزارة الصحة أي توضيح بشأن هذا القرار.

وجاء قرار وزارة الصحة في وقت تشهد فيه ولاية سوسة تواصل المنحى التصاعدي لعدوى الإصابة بفيروس “كورونا” حيث بلغت معدلات انشار العدوى 941 إصابة لكل 100 الف ساكن.

وارتفع عدد الوفيات بالجهة الى 968 حالة وفاة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة امس الجمعة وذلك الى جانب ارتفاع اعداد الإصابات اليومية الى 34663 إصابة بعد تسجيل 611 إصابة جديدة.

وقد كان مركز التلقيح بحمام سوسة الذي تميّز منذ افتتاحه بجودة خدماته محلّ شكر واستحسان كل من تلقّى جرعات التلقيح داخله وذلك بفضل ما أبداه المتطوّعون من مختلف مكونات المجتمع المدني بالمدينة من استعداد وانضباط ورغبة في إنجاح حملة التلقيح وكذلك بفضل الإمكانيات اللوجستية الهامة المتوفرة بالقاعة الرياضية المغطّاة ولكن قرار وزارة الصحة الأخير جاء مخالفا لانتظارات الأهالي وناشطي المجتمع المدني والاطارات الصحية المتطوعين الذين ما فتئوا يطالبون بمضاعفة عدد التلاقيح الموضوعة على ذمة المركز.