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فظيع: وفاة 3 أشخاص في حادث إصطدام سيارة بشجرة في القيروان..

2021/07/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

جد اليوم السبت 10 جويلية 2021 حادث مرور اليم بالطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين القيروان ومدن الجنوب على مستوى منطقة زعفرانة، اسفر عن وفاة ثلاثة اشخاص ( شخصان على عين المكان والثالث بوحدة الاغالبة للاختصاصات الجراحية بالقيروان).

وتتمثل صورة الحادث حسب مصدر امنى لشمس اف ام فى خروج السيارة عن المعبد واصطدامها اصطداما عنيفا بشجرة متواجدة على حافة الطريق.

وتحول اعوان الحرس الوطني على عين المكان لتنظيم حركة المرور التى تعطلت لفترة زمنية و لرفع السيارة المتضررة.

و تم فتح تحقيق فى ملابسات الحادث الذي يعود حسب المعطيات الاولية الى السرعة وقلة الانتباه.

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