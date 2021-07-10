المهدية : الفرق الطبية تحصي 7 وفيات بفيروس كورون المستجد لأول مرة منذ بداية الجائحة

أحصت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، السبت ولأول مرة منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام المنقضي، وفاة 7 مصابين أصيلي معتمديات الشابة وبومرداس والسواسي (03 وفيات) والجم وسيدي علوان.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ477 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 224 إصابة جديدة أي بمعدل 47 بالمائة إلى جانب تعافي.

وتلقى 616 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 61302 من بينهم 19744 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

وأكد المدير الجهوي للصحة بالمهدية، عمر بن منصوراليوم في تصريح إعلامي، أن نسبة اشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر لا تزال في أقصاها منذ أكثر من الشهر، مضيفا ان الإطارات الطبية “اضطرت إلى ايواء العديد من المصابين الذين يستدعي وضعهم الصحي الإقامة بقسم الانعاش، بالقسم الاستعجالي.

كما افاد عمر بن منصور ان 3 حالات تم تحويلها، اليوم، إلى المستشفى الجامعي بصفاقس بعد بلوغ طاقة الايواء حدها الأقصى.