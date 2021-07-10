جمعية طب الأطفال تدعو الى إيقاف عمل مؤسسات رعاية الطفولة والنوادي تحسبا للوضع الوبائي مع ظهور المتحور”دلتا

عبّرت الجمعية التونسية لطب الأطفال، اليوم السبت، عن انشغالها لتطور الوضع الوبائي لاسيما مع ظهور المتحور”دلتا”، داعية الى إيقاف عمل مؤسسات رعاية الطفولة ونوادي الاطفال عن العمل.

وأكدت، في بلاغ لها، على ادراج الأطفال ضمن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 حتى يتم ضمان عودة مدرسية 2021-2022 في ظروف طيبة.

وأمام ملاحظتها لارتفاع عدد الأطفال الذين يتم ايوائهم بالمستشفيات نتيجة لاصابتهم بكورونا لاسيما لدى الفئة العمرية الأقل من سنتين، دعت الجمعية، العائلات الى منع اللقاءات العائلية والتجمعات واصطحاب الأطفال الى المساحات الكبرى والحفلات العائلية وغيرها من المناسبات.

وطالبت الاولياء ان يكون اصطحاب ابنائهم للحدائق او المناطق الخضراء المحيطة بالمنزل مبرمجا وان يحرصوا على ارتداء الاطفال للكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي.

واعتبرت انه من المحمود ارتداء الكمامات للاطفال الذين يفوق سنهم 6 سنوات لدى الخروج خارج المنزل.

ولفتت الى انه من الضرورى ارتداء الكممات للأطفال الذين يشتبه في اصابتهم او تاكدت اصابتهم بالفيروس.

ودعت الى تأجيل الاستشارات الطبية غير الاستعجالية والتسريع في نسق التلقيح بالنسبة للكهول والشباب ضد كوفيد 19