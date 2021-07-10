بنزرت :تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا وبلوغ نسبة الايواء باسرة الانعاش 100بالمائة

افادت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت،سلمى المشيرقي انه تم تسجيل امس الجمعة 5 وفيات و500 اصابة بفيروس كورونا من مجموع 1422 عينة تحليل ، مشيرة الى ان نسبة الايواء باسرّة الانعاش قد بلغت مائة بالمائة ، و78 بالمائة بالنسبة لاسرّة الاوكسيجين التي تم الترفيع فيها مؤخرا من 181 الى 264 سريرا.

ودعت المشيرقي في تصريح ل/وات/ الى مزيد تدعيم اجراءات الحجر الصحي عبر اقرار اسبوع اضافي على الاقل من الحجر الشامل ،او تشديد الرقابة بشان انفاذ البروتوكولات الصحية من اجل كسر حلقات العدوى بالجهة ككل .

كما اشارت الى ارتفاع نسبة الايجابية العامة للاصابات بالفيروس الى 35بالمائة ،وكذلك مؤشر الاصابات عموما بكامل مناطق الولاية الى معدل 737اصابة على 100 الف ساكن ،منها معتمدية بنزرت الشمالية التي سجلت رقما سلبيا جديدا بلغ 2018إصابة على 100 الف ساكن ،ومعتمدية منزل جميل التي سجلت إصابة 611 شخصا على 100 الف ساكن ،و معتمدية جومين 477 شخصا على 100 الف ساكن، و معتمدية اوتيك 424 إصابة على 100 الف ساكن ،والعالية 415 إصابة على 100 الف ساكن وماطر605 إصابة على 100 الف ساكن، و بنزرت الجنوبية 418 شخصا على 100 الف ساكن ،ومعتمدية منزل بورقيبة 432 على 100 الف شخص

يذكر ان العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة بالجهة بلغ 17576 شخصا، شفي منهم 13214 شخصا، بينما بلغ عدد الوفيات 689 حالة