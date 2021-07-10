تونس تتسلم شحنة من المعدات والتجهيزات الطبية محملة على متن طائرتين عسكريتين مصريتين

تسلمت تونس، اليوم السبت بالقاعدة العسكرية بالعوينة بتونس، معدات وتجهيزات طبية محملة على متن طائرتين عسكريتين مصريتين.

وتتمثل هذه التجهيزات حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية في كميات من الادوية وآلات مراقبة التنفس وأجهزة اكسجين.

ولفتت الى ان هذه البادرة تتنزل في اطار مجهودات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لحشد الدعم الدولي للجهود الوطنية لمكافحة التفشي السريع لفيروس كورونا.

.واعتبرت ان هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقيين لاسيما في مثل الوضع الوبائي الحالي.

يذكر ان هذه التجهيزات تم تسلمها بحضور، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرنديـ وامير اللواء عبد الرؤوف عطاء الله والمستشار اول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالكتابة القارة لمجلس الامن القومي والفريق طبيب مصطفى الفرجاني والمدير العام للصحة العسكرية وسفير جمهورية مصر بتونس، إيهاب فهمي.