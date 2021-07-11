عاجل: إقرار الحجر الصحي الشامل بولاية تطاوين بداية من اليوم إلى موفى الشهر وتلقيح 4542 مواطنا خلال 3 ايام

قرر والي تطاوين رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، فرض الحجر الصحي الشامل على كافة معتمديات الولاية بداية من اليوم الاحد وإلى غاية 31 جويلية الجاري.

وقد جاء هذا القرار، نتيجة الارتفاع الكبير الذي سجلته الجهة مؤخرا في عدد المصابين بفيروس “كورونا” والذي تجاوز على المستوى الجهوي 400 اصابة لكل 100 الف ساكن.

وتضمن القرار ، منع التنقل من والى الولاية، والجولان بداية من الثامنة مساء والى غاية الخامسة من صباح اليوم الموالي، وغلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم باستثناء المحلات الغدائية.

ودعا القرار، أيضا، المواطنين الى عدم مغادرة منازلهم الا لقضاء الشؤون الضرورية، ومنع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة، وتعليق كافة التظاهرات وارتياد دور العبادة.

كما دعا، الى تنظيم استمرارية العمل في الحدود الدنيا بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والهيئات والمؤسسات والمنشات العمومية طبقا لما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة، مع استثناء بعض الحالات المرتبطة بالامتحانات الوطنية وحملات التلقيح والانشطة الحيوية.

من جانب آخر، عادت صباح اليوم الأحد، فرق التلقيح التي تسيرها الادارة العامة للصحة العسكرية، بالتعاون مع الادارة الجهوية للصحة العمومية، الى معتمديات ذهيبة والبئر الاحمر والصمار في جولتها الثانية التي تتواصل كامل اليوم الاحد بعد ان اتمت امس المسح الاول لكافة معتمديات الولاية طيلة الثلاثة ايام الماضية (بداية من يوم الخميس 8 جويلية).

وتمكنت هذه الفرق من تلقيح 4542 مواطنا ومواطنة وفق ما تم اعلانه خلال الجلسة التقييمية للحملة التي انعقدت، مساء امس السبت، بمقر الولاية.